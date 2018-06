“Tecnicamente não é nada que diga respeito à Defesa Nacional. São terrenos privados, com contratos de arrendamento privados, com transmissões de propriedade, primeiro de militares americanos para civis americanos e, depois, para civis portugueses”, disse.

Azeredo Lopes falava, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração de um miradouro na Praia da Vitória, na ilha Terceira, num terreno cedido pela Ministério da Defesa.

Em causa, está um bairro de casas construído pela Força Aérea norte-americana, nas décadas de 1950 e 60, em terrenos rústicos alugados, em Santa Rita, junto à base das Lajes.

As habitações foram construídas com autorização do Ministério da Defesa de Portugal, devido às lacunas que existiam no parque habitacional da ilha Terceira na época.

Há cerca de duas décadas, militares e civis norte-americanos decidiram vender essas casas a portugueses, mas ninguém chegou a adquirir os terrenos.

O conflito entre os proprietários de terrenos e os moradores arrasta-se há vários anos em tribunal.

Recentemente 13 famílias receberam ordem de despejo, mas no total viviam nestas casas 99 famílias.

Na inauguração do novo miradouro, o presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, alertou para o “sofrimento e desolação” que esta situação está a causar às famílias, pedindo a intervenção do Governo da República.