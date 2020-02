“O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros optou por usar a ironia para responder ao senhor deputado (Paulo Moniz, do PSD/Açores) e, assim sendo, não me levará a mal que também use da ironia para, na parte da forma, responder, usando uma expressão muito açoriana, muito micaelense: está cegando”, disse Vasco Cordeiro em declarações à Antena 1/Açores.

Em janeiro, Vasco Cordeiro considerou no parlamento dos Açores que a relação bilateral com os Estados Unidos é "profundamente desequilibrada em prejuízo" de Portugal "e, por isso, é que deve ser alterada".

Na quinta-feira, Augusto Santos Silva foi confrontado na comissão parlamentar dos Assuntos Europeus, da Assembleia da República, pelo deputado do PSD/Açores Paulo Moniz sobre as declarações de Vasco Cordeiro, de que está a “trabalhar com os Estados Unidos ainda no fecho - segundo o interesse português e regional açoriano - de todas as questões colocadas pela decisão de redução do contingente militar da Base das Lajes”.

Na resposta, o ministro disse que o dossiê laboral “está fechado”, o das infraestruturas “praticamente fechado (pelo menos está com as orientações definidas)”, enquanto a questão ambiental “ainda está em aberto”.