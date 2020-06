Em comunicado, a empresa adianta que os dois concursos públicos de investimentos na modernização da Linha de Sines foram publicados hoje em Diário da República.

Um dos concursos diz respeito a um investimento estimado em 33,6 milhões de euros para “eliminar os atuais constrangimentos de capacidade e potenciar as condições de exploração e de segurança na Linha de Sines”.

A empreitada a contratar implica a modernização do atual canal ferroviário da Linha de Sines, no troço entre Ermidas Sado e Sines, e engloba “trabalhos de via férrea, terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes – passagens superiores e passagens inferiores, restabelecimentos, construção de uma nova estação técnica e modernização de estações existentes, instalações fixas de tração elétrica infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações”, entre outros trabalhos.

Está também prevista a substituição integral da “superestrutura de via”, uma nova “estação técnica ao km 141 e a alteração do ‘layout’ da estação de São Bartolomeu da Serra” para assegurar o cruzamento de comboios de 750 metros de comprimento e otimização das condições de exploração.