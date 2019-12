De acordo com um comunicado enviado pelo Ministério Público Federal, o grupo Oi teria efetuado pagamentos alegadamente suspeitos de mais de 132 milhões de reais (cerca de 28,7 milhões de euros) a empresas controladas por Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do ex-Presidente brasileiro, entre os anos de 2004 e 2016.

"As evidências indicam que parte dos recursos foi usada para a aquisição de uma casa de campo em Atibaia no interesse do ex-Presidente Lula da Silva", afirmou o MPF no comunicado.

Há duas semanas, um tribunal de segunda instância do Brasil aumentou a pena imposta contra o ex-Presidente Lula da Silva num processo da Lava Jato sobre a propriedade e reformas realizadas numa quinta na cidade brasileira de Atibaia, localizada no interior do estado de São Paulo, que passou de 12 anos e onze meses para 17 anos e um mês de prisão.

O ex-Presidente brasileiro foi considerado culpado de beneficiar-se de obras realizadas pelas construtoras da Odebrecht e OAS numa casa de campo na quinta em Atibaia, que ele frequentava com a família, em troca de favorecer as das empresas em contratos com a estatal Petrobras.