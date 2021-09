Um lago de lava reapareceu na cratera do vulcão Nyiragongo, sem representar perigo iminente, quatro meses após a erupção que matou 32 pessoas no leste da República Democrática do Congo, foi hoje noticiado.

"Vimos isso desde 18 de setembro. Observámos o reaparecimento de um lago de lava na cratera do Nyiragongo", disse Kasereka Mahinda, diretora científica do Observatório Vulcânico Goma (OVG). "Não é um fenómeno que apresenta risco iminente de uma nova erupção, por outro lado é um fenómeno que permite que o vulcão respire. É um sinal natural. O aparecimento deste lago de fogo na cratera minimizará os sismos na zona vulcânica de Goma", explicou a cientista à agência noticiosa France Presse. A erupção do vulcão Nyiragongo no passado 22 de maio causou a morte a 32 pessoas, destruiu várias centenas de casas e obrigou à deslocação de dezenas de milhar de pessoas, que fugiram de uma erupção límbica do lago Kivu, que poderia libertar enormes quantidades de gás mortífero. O desaparecimento da lava na cratera fez pensar que tenha ficado soterrada sob a cidade de Goma enquanto, desde esta erupção, a terra treme regularmente, neste aglomerado de dois milhões de habitantes. No final de julho último, o vulcão Nyiragongo projetou cinzas, não relacionadas com a atividade eruptiva. "Hoje Nyirangongo encontrou uma maneira de respirar, é um bom sinal. O medo persistiria se a chaminé permanecesse bloqueada", assegurou Kasereka Mahinda.