Segundo a CNN Portugal, junto ao hospital encontram-se ambulâncias prontas para transportar doentes retirados de zonas críticas da unidade hospitalar. As pessoas que se encontravam na zona da admissão de doentes foram também aconselhadas a sair.

De acordo com um comunicado da maior unidade de saúde açoriana avançado pela agência Lusa, "o foco de incêndio foi detectado no piso 1 e foi acionado o plano de emergência do hospital e estão a ser tomadas todas as medidas previstas no mesmo".

Contactada pela agência fonte do hospital, na ilha de São Miguel, disse que o incêndio ocorreu "numa área técnica" e "está circunscrito" e no local estão os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada.

Por razões de segurança, o Hospital pede à população que evite a ida à unidade de saúde "a não ser em situação de urgência/emergência" e que os visitantes de doentes "não se desloquem" ao hospital "até novas informações".

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, é possível ver uma coluna de fumo bastante densa.

*Com Lusa