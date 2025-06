O incêndio deflagrou numa sala do rés do chão, por volta das 23 horas de sexta-feira, no lar da cidade de Saragoça, no nordeste de Espanha, escreveram os serviços de emergência locais na rede social X.

O homem morreu no local e pelo menos 19 outras pessoas foram levadas para os hospitais para serem tratadas por inalação de fumo, disseram.

O estabelecimento alberga 132 pessoas. Os trabalhadores dos serviços de emergência e os habitantes locais trabalharam em conjunto para evacuar os residentes, alguns dos quais tiveram de ser resgatados através de janelas partidas, de acordo com os meios de comunicação social locais.

A polícia lançou uma investigação sobre o incêndio, tendo os meios de comunicação social locais afirmado que a explosão de uma botija de oxigénio poderia ter provocado o incêndio.