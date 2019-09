A informação foi avançada hoje à agência Lusa por fonte judicial, acrescentando que os 32 acordos firmados, alguns com familiares das oito vítimas mortais, já deram entrada no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Loures.

Em março de 2017, o Ministério Público (MP) deduziu acusação contra a Adubos de Portugal (ADP) e a General Electric (GE - que entretanto passou a chamar-se SUEZ II) e outros sete quadros destas empresas, por responsabilidades no surto, que teve início em 07 de novembro de 2014, causou 12 mortes e infetou mais de 400 pessoas.

No entanto, na acusação o MP explica que só conseguiu apurar nexo de causalidade em 73 das pessoas afetadas e em oito das 12 vítimas mortais provocadas pelo surto, que afetou, sobretudo, as freguesias de Vialonga, da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

É com 32 das 73 pessoas afetadas que constam da acusação do MP (ou com os familiares das vítimas mortais) que as empresas arguidas já chegaram a um entendimento quanto à indemnização a pagar, mas o número de acordos poderá vir a aumentar nos próximos dias, fruto das negociações ainda em curso.

Em fevereiro deste ano, em resposta escrita enviada à Lusa, fonte que representa as duas empresas confirmou “a existência de contactos entre todos os envolvidos para uma resolução”.

Contactado nessa ocasião pela Lusa, o presidente da Associação de Apoio às Vítimas do Surto de Legionella de Vila Franca de Xira, Joaquim Perdigoto, contou que as empresas tinham apresentado uma proposta global de 2,5 milhões de euros.