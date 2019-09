Em comunicado, o PDR referiu que o pedido de audiência visa debater a cobertura mediática feita aos partidos sem assento parlamentar “numa altura em que se multiplicam os debates e entrevistas em antecipação das legislativas de outubro”, e outros assuntos de "outros de importância vital para os portugueses".

O PDR invocou as declarações do Presidente da República no passado dia 6 a propósito da realização de vários debates televisivos entre os líderes dos partidos com assento parlamentar, apelando "para que se dê voz aos pequenos partidos".

Na altura, à margem de uma visita à Feira do Livro do Porto, o Presidente da República manifestou satisfação pelo número de entrevistas e debates nos órgãos de comunicação social aos líderes dos partidos candidatos às eleições de 6 de outubro, acrescentando ser “muito positivo” para a opinião pública.

Contudo, advertiu que "não se pode deixar de dar voz àqueles partidos que não têm assento na Assembleia da República mas que o querem ter", especialmente porque não vão participar nos debates televisivos.