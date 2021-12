Segundo transmitiu à Lusa fonte oficial do partido, José Paulo Areia de Carvalho, que foi nas últimas eleições autárquicas candidato a presidente da Câmara Municipal de Esposende, vai encabeçar a lista de candidatos a deputados pelo partido nas legislativas de 30 de janeiro, lugar que foi ocupado em 2019 pelo líder parlamentar, Telmo Correia.

O vice-presidente do CDS-PP Pedro Melo vai ser o cabeça de lista por Santarém.

As listas de candidatos a deputados pelo CDS-PP nas eleições legislativas do início do próximo ano ainda estão a ser fechadas e vão ser aprovadas hoje à tarde pela Comissão Política Nacional e à noite pelo Conselho Nacional do partido, órgãos que se vão reunir de forma digital.

Numa publicação na sua conta oficial na rede social Facebook, o presidente do CDS anunciou que escolheu "três independentes para cabeças de lista" pelos círculos do Alentejo, nomeadamente a reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, para Évora, e os empresários Francisco Palma e Bruno Batista para Beja e Portalegre, respetivamente.

Na mesma publicação, Francisco Rodrigues dos Santos afirma que "as listas do CDS PP serão pautadas pelo mérito, pela abertura à sociedade e pela renovação de candidatos".

"Convidámos personalidades que ilustram na perfeição a ideia de direita certa para Portugal e que dão credibilidade ao nosso compromisso eleitoral", acrescenta o líder.

De acordo com a informação transmitida à Lusa, a direção do partido propõe também o professor universitário Jorge Alexandre Almeida para encabeçar a lista de candidatos a deputados por Coimbra, o empresário e presidente da Associação Empresarial do Alto Tâmega, Vitor Pimentel, por Vila Real, o advogado António Lemos Mendonça por Bragança, o empresário e presidente da Associação de Artesãos da Serra da Estrela, João Mário Amaral, pela Guarda e o jurista e presidente da Associação Nacional de Ovinos da Serra da Estrela, Manuel Marques, por Viseu.

Em Viana do Castelo a escolha recaiu sobre Joana Mendes, advogada e membro da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, em Castelo Branco a cabeça de lista será Maria Inês Amaral, representante em Portugal da World Youth Alliance, e em Faro José Pedro Caçorino, ex-vereador do CDS-PP na Câmara Municipal de Portimão.

Há dois anos, o antigo deputado Hélder Amaral foi cabeça de lista por Viseu, pela Guarda o líder da distrital, Henrique Monteiro, e pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo o presidente do Conselho Nacional, Filipe Anacoreta Correia.

Pelo círculo da Europa, a direção do CDS-PP propõe Francisca Sampaio, que trabalha na NATO e é filha do embaixador Luís de Almeida Sampaio, enquanto pelo círculo Fora da Europa apresenta Rahim Ahmad, gestor e ex-vogal do Conselho Diretivo do Sporting.

Os cabeças de lista pelos restantes círculos ainda não foram divulgados pelo partido, assim como os restantes nomes que compõem as listas de candidatos a deputados.

Nas últimas eleições legislativas, em 2019, o CDS-PP elegeu cinco deputados: dois por Lisboa (Assunção Cristas e Ana Rita Bessa), um por Braga (Telmo Correia), um pelo Porto (Cecília Meireles) e um por Aveiro (João Almeida).