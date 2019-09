Em comunicado, o partido dá conta de uma proposta que consta do seu programa eleitoral às eleições legislativas de 6 de outubro e que “pretende criar uma legislação impeditiva de injeção de mais capital da CGD, iniciando um processo de privatização da CGD e criando a possibilidade de ser vendida como um todo ou em partes”.

Na ótica da Iniciativa Liberal, esta medida “vai ao encontro do objetivo de impedir o Estado de voltar a injetar dinheiro na banca, incluindo na Caixa Geral de Depósitos, o banco que mais dinheiro dos contribuintes recebeu nos últimos anos”.

Com esta medida, o objetivo do partido passa por “retirar o Estado do sistema financeiro e tirar aos partidos do regime um instrumento de redistribuição de favores entre empresários próximos do regime político, bem como incentivar maior dinamismo e concorrência no sistema bancário português”.

Citado no comunicado hoje divulgado, o líder da Iniciativa Liberal declara que a CGD “custa mais aos contribuintes do que os outros bancos, cobra o mesmo às pessoas, entrou no mesmo cartel para prejudicar clientes e também está ao serviço de negócios privados de quem a controla”.