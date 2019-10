De acordo com os resultados finais, divulgados no 'site' da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, já com os dados das votações nos 27 consulados, o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,76% dos votos e 79 deputados.

Elegeram ainda deputados para a Assembleia da República BE (9,52% dos votos e 19 deputados); CDU (6,33% e 12 deputados); CDS-PP (4,22% e 5 deputados); PAN (3,32% e 4 deputados); Chega (1,29% e 1 deputado); Iniciativa Liberal (1,29% e 1 deputado) e Livre (1,09% e 1 deputado).

O PS venceu sem maioria absoluta, para a qual precisaria de, pelo menos, 116 deputados.

Em relação aos resultados que esta madrugada foram escrutinados, no Círculo eleitoral da Europa, os dois mandatos foram para PS e PSD e no círculo fora da Europa a distribuição foram também para o PS e o PSD.

A taxa de abstenção foi de 51,43%.

“Notável” aumento da participação eleitoral nos círculos da emigração

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, considerou hoje "notável" o aumento da participação registado nos dois círculos da emigração nas eleições legislativas e defendeu a necessidade de se "continuar a reforçar" os laços com a diáspora portuguesa.

"O notável crescimento da participação eleitoral dos portugueses residentes no estrangeiro comprova que temos de continuar a reforçar os laços de cidadania da nossa diáspora, cientes de que onde está uma portuguesa ou um português está Portugal", escreveu António Costa na rede social "Twitter".