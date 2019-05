"Eu disse na noite de domingo que não continuaria como presidente da concelhia do CDS de Ovar se Assunção Cristas e a sua direção se mantivessem à frente do destino do partido. Ela já manifestou a intenção de se manter como líder do CDS, o que é legítimo, tal como é legítimo eu não me rever na sua liderança e, por uma questão de seriedade e coerência, sair", explica Fernando Camelo Almeida.

Mantendo-se como deputado na Assembleia Municipal de Ovar, esse responsável deixa a presidência local do partido ao fim de quatro anos e realça: "A minha saída tem única e exclusivamente a ver com a minha discordância - já antiga - quanto ao rumo que o partido tem vindo a seguir e não se deve a qualquer divergência interna na concelhia".

Fernando Camelo Almeida defende que, "em política, os resultados devem ser assumidos com seriedade, frontalidade e responsabilidade", e, nesse sentido, declara: "O resultado das europeias foi negativo e não concordo com o assumir de toda a responsabilidade por parte do Nuno Melo. Assunção Cristas também é responsável pelo resultado".

Para o ex-presidente do CDS de Ovar, "basta analisar-se a atuação desastrosa no tema dos professores" para se perceber que "não há um rumo definido" na liderança nacional do partido.