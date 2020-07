“Parece que há um sentimento de impunidade quando se desrespeita as nossas forças de segurança que tem de acabar”, afirmou, Francisco Rodrigues dos Santos.

O dirigente dos centristas falava à margem da visita a uma pedreira em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, e explicou que o seu partido vai apresentar três propostas para serem discutidas na Assembleia da República no debate sobre a ‘Autoridade do Estado e Segurança dos Cidadãos’ agendado para hoje, no dia do 153.º aniversário da PSP.

Um dos projetos de lei defende o “agravamento da moldura penal para crimes praticados contra agentes das forças ou serviços de segurança” e o outro a “criação do tipo legal de crime de ofensa à integridade física e à honra de agente das forças e serviços de segurança”.

O CDS irá ainda apresentar o projeto de resolução “pela criação de um regime dissuasor da violação das obrigações decorrentes do Estado de Emergência ou de Calamidade”.