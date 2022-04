O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, vai conceder indultos a mais de um milhar de reclusos, no âmbito das celebrações do Eid al-Fitr, que assinalam o fim do Ramadão, foi hoje anunciado.

"A propósito do Eid al-Fitr, o guia supremo da revolução islâmica aceitou perdoar ou reduzir as penas de 1.542 prisioneiros condenados pelos tribunais iranianos", afirmou o ayatollah Ali Khamenei em comunicado oficial. A Eid al-Fitr, que significa "celebração do fim do jejum", começa na segunda-feira no Irão e assinala o fim do Ramadão para os muçulmanos. O ayatollah atribui regularmente indultos por ocasião das mais importantes festividades religiosas no Irão.