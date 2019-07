Tsai, do Partido Democrático Progressista, pró-independência, realizou uma paragem de duas noites em Nova Iorque, a caminho da região do Caribe, onde visitará os aliados de Taipé na região.

A visita ocorre apesar dos protestos de Pequim, que pediu aos EUA que não permitam que Tsai transite pelo país e que tratem com “cautela” as questões relacionadas com Taiwan.

Mas, na mesma semana, o Departamento de Estado norte-americano aprovou uma venda de armamento a Taiwan no valor de 2,2 mil milhões de dólares, numa outra decisão que Pequim considera provocativa.

Embora Tsai tenha visitado os EUA antes, esta foi a sua primeira viagem como líder de Taiwan a Nova Iorque, onde Taiwan mantém uma representação consular e comercial não oficial, próximo da sede das Nações Unidas.

Taiwan não é membro da ONU, mas 17 países continuam a manter relações diplomáticas com a ilha.

O itinerário de dois dias de Tsai em Nova Iorque, aprovado pelo Governo norte-americano, incluiu um encontro com representantes de empresas de Taiwan e um banquete com membros da comunidade taiwanesa radicada nos EUA.