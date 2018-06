A discussão mais acesa, sobre os fluxos migratórios, está agendada para hoje à noite, tendo o presidente do Conselho Europeu exortado os líderes europeus a alcançar um acordo sobre a criação de plataformas de desembarque de migrantes fora da Europa, tema que também está longe de ser pacífico.

Na carta-convite enviada às capitais da UE, Donald Tusk propõe que o Conselho Europeu dê do seu aval à “criação de plataformas regionais de desembarque fora da Europa” com o objetivo de “destruir o modelo de negócios dos contrabandistas, já que esta é a maneira mais eficaz de parar os fluxos e pôr fim à trágica perda de vidas no mar”.

Para Tusk, é fundamental que a UE encontre para a crise migratória uma resposta alternativa ao discurso “radical, simples e atraente” oferecida por novos movimentos políticos com tendências autoritárias, alertando que “cada vez são mais os que começam a acreditar que apenas uma mão forte, antieuropeia e antiliberal, com tendência para o autoritarismo aberto, é capaz de deter a onda de migração ilegal”.

Para sexta-feira ao final da manhã está agendada uma “Cimeira do Euro” (no formato inclusivo, ou seja, a 27), na qual participará o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, que dará conta dos avanços nas discussões a 19 sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM), mas previsivelmente não será ainda agora que serão tomadas grandes “decisões concretas” para a reforma da área do euro, o objetivo declarado em março passado.