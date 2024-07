"Ismael Zambada García, ou 'El Mayo', cofundador do cartel, e Joaquín Guzmán López, filho do seu outro cofundador, foram detidos em El Paso, Texas", explicou em comunicado o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, que classificou o grupo como "uma das organizações do narcotráfico mais violentas e poderosas do mundo".

Líder do poderoso cartel de Sinaloa durante décadas, ao lado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Zambada era conhecido por comandar as operações de contrabando do cartel, embora mantivesse um perfil discreto.

Joaquín Guzmán López é um dos chamados "Chapitos", os filhos do traficante El Chapo Guzmán, antigo líder do cartel de Sinaloa e que cumpre prisão perpétua numa penitenciária americana.

Os dois líderes enfrentam "múltiplas acusações nos Estados Unidos por dirigirem as operações do cartel, incluíndo as suas redes mortíferas de fabrico e tráfico de fentanil", disse Garland.

A agência antidrogas dos EUA (DEA) ofereceu uma recompensa de até 15 milhões de dólares (13,8 milhões de euros) por informações que levassem à captura de Zambada.

As autoridades indicaram que a detenção ocorreu em El Paso, no Texas, no sul dos Estados Unidos.

A captura de Zambada ocorre após as detenções de outras figuras do cartel de Sinaloa.

Após a captura de El Chapo em janeiro de 2016 e da sua extradição para os Estados Unidos no ano seguinte, os seus filhos tornaram-se peças-chave da organização criminosa. Um deles, Ovidio Guzmán, também foi entregue à Justiça americana em setembro do ano passado.

Segundo os Centros para o Controlo e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), o país registou mais de 107 mil mortes por overdose de drogas em 2023. Só o fentanil foi responsável por cerca de 70% delas.

Washington garante que tal opiáceo é fabricado com substâncias precursoras procedentes da China. Depois, os traficantes, especialmente o cartel de Sinaloa, contrabandeiam a droga do México para os Estados Unidos através da fronteira.

*com agências