O apelo centra-se em quatro eixos fundamentais — aumentar a capacidade de resposta dos sistemas de saúde africanos, encaminhar um pacote significativo de estímulos económicos, responder ao pedido do secretário-geral das Nações Unidas para uma iniciativa humanitária ambiciosa para África e apoio aos mecanismos de coordenação política e científica pan-africana.

“A crise mostrou o quão estamos interligados. Nenhuma região pode vencer a covid-19 sozinha. Se a covid-19 não for derrotada em África, voltará a perseguir todos nós. Vamos trabalhar com os parceiros do G7 e do G20 para acabar com a pandemia onde ela se encontrar e construir sistemas de saúde resilientes para manter as pessoas seguras no futuro. O tempo não é para divisões ou política, mas sim a unidade e cooperação”, termina-se o texto do apelo.

Entre os signatários do apelo, e além de António Costa e João Lourenço, figuram, pela parte europeia, os presidentes da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, do Conselho Europeu, Charles Michel, e da França, Emmanuel Macron, bem como os primeiros-ministros espanhol, Pedro Sánchez, italiano, Giuseppe Conte e o holandês, Mark Rute.

Do lado africano contam-se os Presidentes do Ruanda, Paul Kagamé, Senegal, Macky Sall, África do Sul, Cyril Ramaphosa, da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, Etiópia, Abyi Ahmed Ali, Mali, Ibrahim Boubacar Keita, e Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, bem como o ex-primeiro-ministro do Chade, Moussa Faki.

“O surgimento e a rápida expansão da covid-19 levou os sistemas de saúde pública além dos seus limites e causou danos sem precedentes nos níveis económico, social e humanitário. Este vírus não conhece fronteiras e travá-lo requer uma forte liderança internacional, guiada por um sentido de responsabilidade e de solidariedade. Apenas uma vitória global que inclua África pode levar ao fim da pandemia”, argumentam os signatários.

No entanto, para que tal tenha sucesso, prosseguem, é necessário “atuar já”, através do melhor uso do tempo disponível e dos recursos.

“De outra forma, a pandemia pode afetar fortemente África, o que significa um prolongar significativo da crise global”, alertam.

Para os decisores políticos europeus e africanos, alcançar o sucesso “requer” a cooperação e coordenação internacionais, pelo que todos são chamados a participar, desde os governos às instituições multilaterais, em particular a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Banco Mundial (BM), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).