Lídia Jorge iniciou a sua carreira com o romance "O Dia dos Prodígios", em 1980. A sua obra reúne mais de 30 títulos, entre romance, conto, ensaio, teatro, crónica, poesia. Ao longo dos anos, foi galardoada com mais de duas dezenas de prémios, destacando-se o Grande Prémio de Literatura em Línguas Românicas da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, o Grande Prémio de Romance da Associação Portuguesa de Escritores (APE), o Prémio União Latina, o Grande Prémio de Literatura dst, os prémios Correntes d’Escritas, Vergílio Ferreira, Eduardo Lourenço e o Prémio Vida Literária da APE.

O seu mais recente romance, "Misericórdia", é um dos mais distinguidos da sua carreira, acumulando, entre outros, o Prémio Médicis Estrangeiro, o Grande Prémio da APE e o Prémio PEN Clube de narrativa.

Os livros de Lídia Jorge estão traduzidos para alemão, galego, búlgaro, castelhano, esloveno, grego, francês, hebraico, húngaro, italiano, holandês, romeno, sueco e inglês, entre outras línguas.