“Tivemos um aumento de chamadas em seis meses. As estatísticas dos últimos seis meses indicam que foram recebidas 660 chamadas, o que equivale mais ou menos a 112 telefonemas por mês”, revelou.

Durante a apresentação do programa da Semana Cultural da Universidade de Coimbra (UC), que decorre de 01 a 15 de março, Rita Neves informou que no semestre imediatamente anterior foram atendidas 447 pessoas.

“A nossa linha de apoio é totalmente anónima e confidencial, onde as pessoas podem partilhar os seus pensamentos e usufruir de um espaço para desabafar. Constatamos um claro aumento das nossas chamadas e acredito que isso seja muito por sermos um espaço confidencial”, referiu.

Os contactos têm como temas mais comuns os sintomas de ansiedade, a solidão, a carência afetiva, os comportamentos auto lesivos e as intenções suicidas.

Apesar de a linha se chamar Linha SOS Estudante, as chamadas chegam “de qualquer faixa etária, profissão ou etnia”.

De acordo com a presidente da SOS Estudante, é o sexo masculino quem mais recorre a esta linha.

“Nós notamos um aumento das chamadas na população adulta e não tanto da parte estudantil. Sentem-se muito sozinhas”, acrescentou.

Como ajudar alguém em risco?

A comunidade pode ter um papel relevante na prevenção do suicídio. É importante ter a consciência de que a maior parte das pessoas que se suicidaram avisaram antes e que, portanto, nunca deveremos menorizar um aviso de suicídio.

Todas as pessoas que tenham ideias de suicídio devem procurar apoio imediato e a família deve lutar por esse apoio. Recorde-se a necessidade de tratar a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito — e é tratável. Existe uma urgência de psiquiatria com atendimento imediato em muitos locais e que em todos os distritos há um serviço de psiquiatria com consultas.

Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112.

Outros contactos:

SOS Voz Amiga

Lisboa (atendimento das 16 às 24h)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60

SOS Telefone Amigo

Coimbra

239 72 10 10

SOS Estudante

Coimbra

808 200 204

Escutar - Voz de Apoio

Gaia

22 550 60 70

Telefone da Amizade

Porto

22 832 35 35

A Nossa Âncora

Sintra

219 105 750

219 105 755

Departamento de Psiquiatria de Braga

Braga

253 676 055

Brochura do INEM

Ler aqui.