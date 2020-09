O Celim é um projeto da CICLODA, Associação Oficina da Ciclomobilidade, apoiado pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Junta de Freguesia de Arroios.

Quem desejar uma bicicleta deve fazer o registo num formulário online (aqui), sendo posteriormente contactado para recolha da mesma.

Na nota de apresentação é explicado que este é um "projeto criado para apoiar a mobilidade de todas as pessoas que necessitam de se movimentar durante a pandemia de COVID-19, e que não tenham uma bicicleta".

A primeira sessão de entrega de bicicletas decorre hoje, entre as 14h30 e as 15h30, na loja SELIM, no Mercado de Arroios.

As bicicletas disponíveis nesta primeira fase são single speed (sem mudanças), quadro rebaixado, luz de dínamo magnético, travões de tambor e cestinho.

Dependendo das características da bicicleta, será solicitado um valor, que varia entre 10,00 e 30,00 euros, em que metade desse funciona como uma caução, que poderá ser devolvida no ato de entrega da bicicleta.