Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avançou à Lusa que o primeiro acidente, o capotamento de um automóvel ligeiro, ocorreu às 08:57, junto à Escola Superior de Comunicação Social, no sentido Lisboa–Sintra.

Segundo a mesma fonte, que falava perto das 10:00, no local encontra-se a PSP a tratar da limpeza da via, estando o trânsito bastante condicionado.

No mesmo local, mas no sentido Sintra-Lisboa, ocorreu, minutos depois, o despiste de um motociclista, que também não provocou feridos.

De acordo com a mesma fonte, há ainda registo de um outro acidente no IC17 (itinerário complementar), à saída do Túnel do Grilo, no sentido Camarate-Ponte Vasco da Gama, que provocou apenas danos nos dois veículos acidentados.