Manuel Grilo falava numa audição da Comissão Permanente de Cidadania e Direitos Sociais da Assembleia Municipal de Lisboa, a propósito do despejo de um centro de apoio para carenciados de um edifício privado, na freguesia de Arroios.

Este núcleo para pessoas em situação de sem-abrigo já existia, mas reabrirá com maior capacidade de resposta.

Com 184 metros quadrados, o espaço vai fornecer 100 refeições diárias - 50 almoços e 50 jantares -, terá um banco de roupa, lavandaria gratuita, bem como um gabinete de atendimento social.

O Núcleo de Apoio Local para sem-abrigo vai ainda ter balneários disponíveis, em articulação com a Junta de Freguesia de Arroios, referiu o vereador Manuel Grilo, do BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS.

Na sessão de hoje, requerida pelo grupo municipal do PS, o socialista Manuel Lage questionou o vereador dos Direito Sociais sobre a publicação que fez no Facebook, em 08 de junho, que no seu entender “dá a sensação de que estava ao lado de quem invadia propriedade privada”.