A circulação na Linha Verde do Metropolitano de Lisboa, que esteve cortada devido a uma avaria num comboio na estação de Roma, foi retomada na totalidade às 09:20, disse à agência Lusa uma fonte da empresa.

A Linha Verde do metro de Lisboa esteve cortada na totalidade entre as 07:45 e as 08:32, altura em que passou a fazer-se a circulação entre Telheiras e Alvalade e entre o Areeiro e o Cais do Sodré.

[Notícia atualizada às 10h12 com informação do restabelecimento da circulação da linha de metro]