O evento, organizado pelo Andromeda Group, pretende ser uma “experiência enriquecedora”, com diversas atividades para os “amantes de cães”, onde estes poderão “informar-se e desenvolver-se” relativamente ao mundo animal.

Durante o fim de semana, os visitantes poderão ver uma exposição de arte urbana – “Unchain Your Dog” – repleta de pinturas e esculturas, bem como assistir ao DOGx Talks, um espaço de “tertúlias”, que contará com a presença de figuras do Mundo Animal em Portugal, segundo a organização.

Além disto, poderão ainda frequentar workshops e seminários, sendo que para participar nestes últimos os participantes terão de pagar mais dois euros sobre o valor do bilhete diário.

Os seminários realizam-se na SilverRoom, espaço onde não é permitida a entrada aos cães, pelo que durante a ausência dos donos os animais deverão ficar no exterior e acompanhados.

Para os visitantes que desejarem divulgar produtos ou serviços relacionados com o setor animal, poderão fazê-lo no recinto do evento, numa área com expositores para o efeito.

O passe diário para o evento custa 15 euros e o passe para os dois dias 20 euros. As crianças até aos 11 anos pagam apenas um euro.