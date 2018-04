A cidade de Lisboa vai acolher, na semana que recebe o Festival da Eurovisão, em maio, mais 37% de visitantes internacionais do que em igual período do ano anterior, revela um estudo da agência de viagens ‘online’ eDreams.

“Durante a semana de 07 a 13 de maio, a cidade de Lisboa vai receber mais 37% de visitantes internacionais do que em igual período do ano anterior, coincidindo com a realização do Festival da Eurovisão 2018, que decorre nos dias 8, 10 e 12 desse mês na capital portuguesa”, informa a eDreams, em comunicado.

De acordo com esta entidade, “estes números superam largamente o crescimento registado no Festival Eurovisão 2017 que se realizou em Kiev [na Ucrânia], que foi de apenas 20% em média”.

Os voos previstos para esse período e com destino ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, têm como principal origem França (29,2%), seguindo-se Alemanha (18%), Espanha (10,2%), Reino Unido (7,6%), Suíça (6,3%), Itália (5,3%), Bélgica (3%), Holanda (2,6%) e Luxemburgo (2,4%).