Segundo avança a autarquia em comunicado, a ponte tem um custo de meio milhão de euros e foi enquadrada pela candidatura do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Câmara de Lisboa a verbas comunitárias.

A construção de uma ponte ciclopedonal sobre a Calçada de Carriche arranca durante a próxima semana, com a instalação e montagem dos estaleiros de apoio à obra, e deverá estar pronta em novembro, anunciou hoje a câmara de Lisboa.

“Esta ponte vai permitir a ligação pedonal e ciclável no âmbito do Corredor Verde Periférico de Lisboa - em implementação - entre o Parque Urbano do Vale da Ameixoeira existente a nascente, com os futuros Parques Urbanos do Aterro do Vale do Forno e da Encosta do Olival, no lado poente, a construir até 2020”, adianta a autarquia.

O município acrescenta que estão previstos para os meses de verão (julho e agosto) alguns condicionamentos à circulação automóvel devido os trabalhos, que serão divulgados mais tarde.