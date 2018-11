Assim, Catarina Martins foi reconduzida como coordenadora nacional do BE, uma vez que lidera a lista mais votada à Mesa Nacional, o órgão máximo entre convenções.

A votação para os órgãos nacionais do BE pelos delegados à XI Convenção Nacional terminou hoje por volta das 11:00, em Lisboa, tendo a mesa da convenção divulgado que dos 584 votos em listas da Mesa Nacional, 457 foram na moção A e 62 na C, tendo havido 57 brancos e oito nulos.

Entre os nomes desta lista, que reúne as principais tendências do partido, destaque para o fundador do BE Luís Fazenda (o único dos quatro fundadores que se mantém nos órgãos do partido), os deputados Joana Mortágua, Mariana Mortágua, José Manuel Pureza, Jorge Costa, José Soeiro, Moisés Ferreira, Pedro Soares, Luís Monteiro, Maria Manuel Rola, Sandra Cunha e João Vasconcelos.

Uma das novidades desta lista é o vereador do BE à Câmara de Lisboa, Manuel Grilo, que substituiu Ricardo Robles na autarquia depois da demissão na sequência da polémica com a venda de um imóvel.

Outro dos rostos novos é o médico Bruno Maia, um dos coordenadores do Movimento Cívico para a Despenalização da Morte Assistida.

Foi ainda eleita a Comissão de Direitos e, entre os 584 votos em listas, 494 foram na lista A, a única, tendo havido 76 brancos e 14 nulos.