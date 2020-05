Little Richard fez-se notar, no início, como cantor de música religiosa (Gospel), mas muito rapidamente transitou para outros géneros e ele próprio ajudou a inventar fórmulas musicais irreverentes.

Também eram irreverentes os seus espetáculos como ‘drag queen’, que o tornaram ainda mais apetecido para as marcas produtoras, pela sua excentricidade e valor como autor de canções.

Em 1995, Litte Richard confessou à revista Penthouse que era homossexual, embora há três anos, numa outra entrevista, tenha dito que considerava a homossexualidade “contrária à natureza”.

“Nunca conheci um artista de R&B [Rhythm & Blues] tão extrovertido, tão selvagem e tão barulhento”, disse Chris Morris, musicólogo, no dia da morte de Little Richard.

Durante um espetáculo em Baltimore, em 1956, um grupo de mulheres que assistia ao concerto despiu-se a atirou as roupas íntimas para o palco, enquanto a polícia procurar impedir os fãs de se atirarem de varandas.

Mas esses tempos de excessos terminaram quando, no auge da sua fama, em 1957, Little Richard cancelou uma viagem à Austrália para se proclamar um missionário da congregação evangélica Igreja de Deus.

Após a conversão, o músico casou-se com Ernestine Campbell, com quem adotou um filho.

Quatro anos depois, o casamento terminou de forma abrupta, com Little Richard a assumir a sua homossexualidade, tendo nessa altura sido detido por comportamento indecente com outros homens, numa casa de banho pública.

Mas nada disso prejudicou o seu prestígio, nem causou mossa nos seus interesses financeiros, alicerçados na venda de mais de 30 milhões de discos em todo o mundo.

Quando o ‘Hall of Fame’ do Rock-and-Roll foi inaugurado, em 1986, Little Richard estava entre os seus membros fundadores, ao lado de Elvis Presley, Berry, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Sam Cooke e outros.

“Eu sou o arquiteto do Rock-and-Roll”, disse um dia Little Richard, o músico que abriu caminho a Elvis, deu a Mick Jagger os seus movimentos de palco e deu aulas de canto a Paul McCartney.