De acordo com os resultados anunciados pela presidente do 14.º Congresso, Patrícia Gonçalves, que decorre no pavilhão municipal da Costa de Caparica, em Almada, a lista B, encabeçada pela dirigente Natércia Lopes conquistou três lugares (22% dos votos) e a lista C, liderada por João Manso, conquistou dois eleitos (14%).

O Grupo de Contacto (direção), órgão executivo do Livre, teve pela primeira vez na história do partido três listas candidatas. Os 15 membros são eleitos de acordo com o método de Hondt, contando por isso com membros de ambas as listas.