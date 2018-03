O antigo líder parlamentar do CDS-será o primeiro nome da lista de Assunção Cristas.

O antigo líder parlamentar do CDS-PP António Lobo Xavier será o primeiro nome da lista de Assunção Cristas ao Conselho Nacional do partido eleita no domingo no 27.º Congresso, disse à Lusa fonte centrista.

O Conselho Nacional é o órgão máximo entre Congressos, o 'parlamento' do partido, e terá, pelo menos, uma lista alternativa à da direção, encabeçada por Abel Matos Santos, porta-voz da Tendência Esperança em Movimento (TEM).

A TEM vai concorrer também ao Conselho Nacional de Jurisdição, tendo como primeiro nome Pedro Melo, e ao Conselho Nacional de Fiscalização, estando Rui Gonçalves no lugar cimeiro.