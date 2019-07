O encarregado de negócios iraniano é chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico um dia depois do anúncio da captura pelo Irão de um petroleiro com bandeira do Reino Unido, o navio “Stena Impero”, no estreito de Ormuz, incidente que está a gerar um novo episódio de tensão na região do Golfo.

Numa nota informativa hoje divulgada, o chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt, afirmou que a apreensão do “Stena Impero” revela “sinais preocupantes de que o Irão poderá escolher um caminho perigoso de comportamento ilegal e desestabilizador”.

Momentos depois da divulgação desta nota informativa, Jeremy Hunt afirmava na rede social Twitter que já tinha manifestado a sua “profunda deceção” ao seu homólogo iraniano, Mohammad Javad Zarif, por causa deste incidente com um petroleiro de pavilhão britânico.

“Acabei de falar com Zarif e expressei a minha profunda deceção, depois de ele me ter assegurado na passado sábado que o Irão queria atenuar a situação, eles estão a agir na direção oposta”, disse Hunt.

"Os navios britânicos devem ser e serão protegidos", acrescentou o chefe da diplomacia britânica.

Hoje de manhã, o Reino Unido já tinha classificado a apreensão como um ato “perigoso” e pedido aos navios britânicos para evitarem o estreito de Ormuz, uma passagem marítima vital para o tráfego mundial de petróleo, durante um “período provisório”.