O novo modelo vai também permitir que o país possa realizar novos acordos com outros países terceiros, uma condição para aqueles que têm feito campanha para que o país recupere o “controlo do dinheiro, leis e fronteiras” britânicos.

“Assim, evitamos atritos em termos de comércio, o que protege empregos e fontes de subsistência, e também cumprimos os nossos compromissos na Irlanda do Norte”, acrescentou Theresa May.

“Hoje, em discussões detalhadas, o governo concordou numa posição coletiva sobre o futuro das nossas negociações com a UE. A nossa proposta vai criar uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e a UE, que estabelece um conjunto comum de regras para produtos industriais e produtos agrícolas”, revelou Theresa May.

“O Reino Unido aplicaria as tarifas do Reino Unido e a política comercial [britânica] para bens destinados ao Reino Unido, e as políticas tarifárias e comerciais da UE para bens destinados à UE – tornando-se operacionais por fases, enquanto ambas as partes completam os preparativos. Isto permitiria ao Reino Unido controlar as suas próprias taxas de comércio com o resto do mundo e garantiria que as empresas pagassem a taxa certa ou nenhuma – na maioria dos casos antecipadamente, ou através de um mecanismo de reembolso”, explica.

Porém, no final, o mesmo documento refere que, embora o governo continue empenhado em encontrar um acordo que promova “relações futuras boas e sustentáveis”, entende que deve acelerar os preparativos para todos os possíveis resultados das negociações, incluindo a hipótese de não se chegar a um acordo.

“Dado o curto período de tempo que resta antes da necessária conclusão das negociações neste outono, concordamos que os preparativos devem ser intensificados”, lê-se.

O documento foi produzido durante uma reunião hoje em Chequers Court, a casa de campo da primeira-ministra, onde esta se reuniu com alguns membros do governo com vista a chegar a um consenso sobre o modelo que vai ser proposto ao negociador chefe dos 27, Michel Barnier.

Várias empresas e associações empresariais lançaram um ultimato esta semana ao governo para clarificar as condições em que o país vai manter relações económicas e comerciais depois do ‘Brexit’.

Theresa May enfrentado divisões dentro do próprio núcleo duro do governo entre adeptos de um ‘Brexit’ “suave” que garanta o acesso ao mercado único ou união aduaneira e ministros que querem um divórcio mais radical, que ofereça maior liberdade para negociar acordos comerciais com países terceiros.

A saída do Reino Unido da União Europeia está agendada para 29 de março de 2019, a que se deverá seguir um período de execução até 31 de dezembro de 2020, mas as negociações chegaram a um impasse devido à falta de uma solução para evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.