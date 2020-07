Na apresentação do projeto, o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, afirmou que as lotas já fazem ‘leilão online’ do pescado que, devido à pandemia, passou a ter uma adesão “de 90 para 150 compradores”.

Além de ser “mais um canal de vendas” online, reconheceu que a ‘lota digital’ é um “projeto de inovação para valorizar o produto”, contribuindo para aumentar o preço do pescado e para melhorar o rendimento dos pescadores, tendo a mais-valia de “levar a informação do barco até ao prato” do consumidor.

Já o secretário de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes, sublinhou a “incorporação de tecnologia numa área tradicional” da economia.