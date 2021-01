Um homem de 66 anos foi detido na quarta-feira, em Loures, no distrito de Lisboa, depois de ter atropelado e pontapeado um cão, sendo suspeito do crime de maus tratos a animal de companhia, anunciou hoje a PSP.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), os factos ocorreram na zona de Frielas, pelas 19:30.

Em comunicado, o Cometlis referiu que a corrente da trela do animal ficou presa à viatura do suspeito, enquanto se encontrava em circulação, e que o homem, após se identificar como dono, atingiu o cão com um pontapé na zona lombar, infligindo-lhe “dor e sofrimento”.

O homem será presente hoje no Tribunal Judicial da Comarca de Loures, onde lhe vão ser aplicadas as medidas de coação, e o animal foi recolhido pelos Serviços Municipais de Loures.