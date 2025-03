O eclipse lunar começou por volta das 5h10 e a partir dessa hora foi possível ver a sombra da Terra projetada sobre a Lua. O fenómeno desta madrugada foi visível em regiões do Pacífico, Américas, oeste da Europa e oeste de África.

Os eclipses são visíveis a olho nu, mas também com equipamentos de observação, desde que as condições do céu o permitam. Das Europa às Américas, várias pessoas conseguiram capturar este momento e já o partilharam nas redes sociais.

De acordo com os dados facultados à Lusa por Rui Agostinho, astrónomo e professor jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vai haver um segundo eclipse total da Lua no dia 7 de setembro. No entanto, será apenas visível na sua plenitude no Algarve, e parcialmente, nas regiões da Madeira, Lisboa e Porto.

Ainda este mês, dia 29, acontece um eclipse parcial do Sol, que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol e oculta, em parte, a luz solar.