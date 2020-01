Sobre o futuro da empresária, o autor do livro "Magnífica e Miserável: Angola desde a Guerra Civil" considerou que isso depende das consequências legais das revelações.

"Há sempre a possibilidade de Dubai, da sua nacionalidade russa, e de contextos em que ela poderá beneficiar de alguma proteção, mas o esforço de se tornar um membro respeitável da elite internacional parece ter sofrido um grande revés", escreveu, rematando: "Mas nunca se sabe, a vida dá muitas voltas".

Concretamente sobre as contas e empresas domiciliadas em jurisdições com condições mais vantajosas (‘offshores’), Ricardo Soares de Oliveira lembrou que "toda a gente sabe que as ‘offshores’ são opacas", mas salientou que "o escândalo não é ‘offshore’, e ‘onshore’, principalmente nas grandes capitais europeias, incluindo Lisboa".

“Não é só a banca, e toda uma classe de prestadores de serviço de consultoria, contabilidade, advocacia etc. E os políticos e reguladores que deixaram tudo isto acontecer ao longo de anos, apesar de toda a gente saber o que a casa gasta há muito tempo – bastava ler as investigações que Rafael Marques foi publicando através do Maka Angola -; houve pouca curiosidade, até por parte da nossa imprensa, com raras exceções", concluiu.

O ICIJ revelou no domingo mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de ‘Luanda Leaks’, que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

De acordo com a investigação deste conjunto de órgãos de comunicação social, entre os quais o Expresso e a SIC, Isabel dos Santos terá montado um esquema de ocultação que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para uma empresa sediada no Dubai e que tinha como única acionista declarada a portuguesa Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da operadora NOS.

Os dados divulgados envolvem também o advogado pessoal da empresária, o português Jorge Brito Pereira (sócio da Uría Menéndez, o escritório de Proença de Carvalho), o presidente do conselho de administração da Efacec, Mário Leite da Silva (CEO da Fidequity, empresa com sede em Lisboa detida por Isabel dos Santos e o seu marido), e Sarju Raikundalia (ex-administrador financeiro da Sonangol).

A investigação revela ainda que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana.