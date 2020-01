Por fim, questionado sobre se já teve oportunidade de falar com o seu homólogo angolano desde a publicação da investigação “Luanda Leaks”, Santos Silva comentou que “hoje ainda não”, recordou os contactos regulares que ambos têm e disse que não há necessidade de falarem especificamente em breve sobre esta matéria.

“Hoje ainda não. Eu estive desde quarta-feira em Moçambique, depois passei rapidamente por casa para mudar a roupa e vim para Bruxelas ontem de manhã. Mas devo dizer também que não preciso [de falar], porque falo com suficiente regularidade, falo com suficiente profundidade e falo com suficiente franqueza para que as coisas sejam claras para ambos. Aliás, devo recordar que a última vez que me reuni com as autoridades angolanas foi acompanhando o Presidente da República de Portugal em Maputo na passada quarta-feira, aí pelas 4 da tarde locais, e a seguir dei uma conferência de imprensa conjunta com o meu colega e amigo ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto”, concluiu.

Um consórcio de jornalismo de investigação revelou no domingo mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de "Luanda Leaks", que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que estarão na origem da fortuna da família.

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ), que integra vários órgãos de comunicação social, entre os quais o Expresso e a SIC, analisou, ao longo de vários meses, 356 gigabytes de dados relativos aos negócios de Isabel dos Santos entre 1980 e 2018, que ajudam a reconstruir o caminho que levou a filha do ex-presidente angolano a tornar-se a mulher mais rica de África.

Durante a investigação, foram identificadas mais de 400 empresas (e respetivas subsidiárias) a que Isabel dos Santos esteve ligada nas últimas três décadas, incluindo 155 sociedades portuguesas e 99 angolanas.

As informações recolhidas detalham, por exemplo, um esquema de ocultação montado por Isabel dos Santos na petrolífera estatal angolana Sonangol, que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para o Dubai.

Revelam ainda que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no Eurobic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária.

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes acusou este domingo o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Procuradoria-Geral da República de serem “coniventes” com os esquemas alegadamente fraudulentos da empresária angolana Isabel dos Santos.

A ex-eurodeputada revelou a “cumplicidade” das autoridades portuguesas com esta “roubalheira organizada da cleptocracia que espolia o povo angolano”.

“Obviamente que as autoridades [portuguesas] não podem continuar não só cegas, mas coniventes, porque é isso que tem acontecido. Sucessivos governos e governantes, alguns, em particular o Banco de Portugal e a CMVM, autoridades políticas e judiciais deveriam ter atuado”, disse Ana Gomes, estendendo as críticas à PGR portuguesa: “Muita desta informação já se sabia, além das minhas denúncias concretas”.