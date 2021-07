O presidente do Benfica com funções, Luís Filipe Vieira, será o último a ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) no âmbito do processo da operação 'Cartão Vermelho'.

Segundo o comunicado do Conselho Superior de Magistratura, depois do interrogatório de Bruno Macedo, que terminou às 14:16 horas, seguiu-se o de Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, que será o último a ser ouvido. Esta manhã já o empresário José António dos Santos tinha prestado declarações ao juiz Carlos Alexandre. No caso do interrogatório a Luís Filipe Vieira poderá não ficar concluído hoje, podendo ser retomado este sábado de manhã. No final do mesmo a medida de coação deverá ser anunciada. O empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades. Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar “crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais”. Para esta investigação foram cumpridos cerca de 45 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram