"A verdade é esta", começa, "há uma empresa que existe tem um know how, presta um relevante serviço a outras empresas". Como a Solverde, que "precisa de acompanhamento técnico e permanente" e, por isso, a empresa de Montenegro, a Spinumviva, trabalha para que protejam a informação e "para não terem coimas de milhões de euros".

"Não te nada a ver comigo, com a a minha família, nem com política, é trabalho puro", reforça. A empresa já existia e estava nas suas declarações de interesses, "ninguém descobriu nada". Pede confiança nas pessoas, e nas instituições: "Portugueses, eu confio no vosso critério. Seria justo fechar tudo?".

"Creio que se o nosso sistema politico não controla a conciliação entre a vida familiar e a vida política vamos ter políticos sem passado e sem futuro profissional", diz. "O país está em desenvolvimento", refere, enquanto felicita as recentes medidas implementadas pelo governo vigente. E, por isso, Montenegro pede ao país que seja "justo", garantindo que "nunca cedi a nenhum interesse privado".

"Colocar Portugal, que está forte e se recomenda, numa crise política, é difícil de perceber. A crise política deve ser evitada, mas pode vir a ser inevitável", reconhece. No entanto, garante "estou aqui desde a primeira hora em exclusividade total de representação de Portugal".

"A exposição a que fui sujeito chegou a um limite que nunca imaginei", lamenta. Para terminar, Luís Montenegro garante que não quer fugir às suas responsabilidades e mostra-se disponível para o escrutínio.

"A empresa será doravante detida e gerida pelos meus filhos, seguirá o seu caminho na esfera da vida deles", anuncia.

Como tudo começou

A notícia foi avançada pelo o jornal Expresso que revela que o grupo de casinos e hotéis Solverde, sediado em Espinho, paga à empresa detida pela mulher e os filhos de Montenegro, a Spinumviva, uma avença mensal de 4.500 euros desde julho de 2021, por “serviços especializados de ‘compliance’ e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais”.

Antes desta comunicação reuniu com o partido.

Em reação à notícia, Montenegro disse aos jornalistas, no Porto, que iria fazer “uma avaliação profunda” das suas condições pessoais, familiares e políticas. Escolheu a noite deste sábado “para encerrar este assunto de vez”.