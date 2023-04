O social-democrata considerou também que "todos temos de contribuir para serenar muito do conflito, da crispação que se foi sentindo hoje e nos dias que se antecederam", declarando que o protesto do Chega na sessão de boas-vindas a Lula da Silva, "não é melhor caminho para dar tranquilidade".

Montenegro no final das suas declarações rejeitou acordos com forças "irresponsáveis e imaturas", garantindo que o PSD não irá "alinhar" com políticos que promovem o racismo, a xenofobia, a demagogia, a imaturidade ou a irresponsabilidade. E defendeu que "não são os extremos que vão solucionar, com ambição, esperança e moderação, os principais problemas do país", colocando a extrema-direita no mesmo saco que o PCP e o BE e acusando o PS de ter estado de "braço dado com a extrema-esquerda" durante a "geringonça".