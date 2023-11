Em Fátima, à margem do Conselho Estratégico Nacional, Luís Montenegro, presidente do PSD, reagiu à candidatura de José Luís Carneiro à liderança do PS, afirmando também que o seu partido está pronto para "disputar as próximas eleições legislativas".

Luís Montenegro, presidente do Partido Social Democrata (PSD), discursa durante a reunião do Conselho Nacional do partido, na Maia, 10 de outubro de 2023. JOSÉ COELHO/LUSA Lusa