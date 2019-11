Eram 18:30 em Lisboa, 12:30 no Texas, em Dallas, quando John Fitzgerald Kennedy, que circulava na parte de trás da limusine presidencial ao lado da sua mulher, Jacqueline, e que avançava da Praça Dealey para a rua Houston, é atingido por uma bala mortal na cabeça.

Três investigações oficiais concluíram que Lee Harvey Oswald, um empregado do armazém Texas School Book Depository, foi o autor dos disparos - sozinho ou com um cúmplice. O assassinato de JFK continua, ainda assim, envolto em mistério e é alvo das mais variadas teorias da conspiração.

Sabe-se que existem mais de 3100 documentos ligados à investigação da morte de John F. Kennedy mantidos em segredo em Washington, nos Arquivos Nacionais, de um total de cerca de cinco milhões, quase todos públicos.

No ano passado, o presidente norte-americano Donald J. Trump adiou para até 2021 a divulgação dos documentos em causa - depois de em 2017 ter anunciado que autorizava para breve a sua publicação: "Sob reserva de receber novas informações, vou autorizar, como Presidente, que os dossiês JFK há muito bloqueados e classificados como secretos sejam abertos", escreveu Donald Trump no Twitter.

Esta é a história conhecida. Menos conhecida, no entanto, é a relação de John F. Kennedy com o governo português, em particular com o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Alberto Franco Nogueira, e a pressão dos Estados Unidos sobre Portugal para pôr fim ao Império Colonial. São esses os factos que relata o diplomata português Luís Soares de Oliveira, hoje com 92 anos, que trabalhou sob a sua orientação entre 1957 e 1965.

É espantoso como em apenas três anos ele conseguiu mudar tanta coisa, sobretudo a forma dos americanos pensarem a política

JFK foi assassinado a 22 de novembro de 1963. Foi eleito em 1960 e tomou posse em 1961. Como foi sentida a sua administração?

A administração de JFK foi uma lufada de ar fresco em Washington. É espantoso como em apenas três anos ele conseguiu mudar tanta coisa, sobretudo a forma dos americanos pensarem a política. Foi o primeiro homem público do pós-guerra que conseguiu realizar um autêntico aggiornamento [actualização]. Político sagaz, soube aproveitar o pânico criado na opinião pública americana pelos Sputnik I e II, que os soviéticos colocaram no espaço sideral, em finais de 1957. Parecia que os EUA estavam a perder a luta tecnológica (aí temos a ciência a fazer mais uma das suas). A diplomacia americana nunca tinha conseguido dominar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e agora estavam em riscos de perder o controlo da Assembleia Geral do organismo regulador da paz no mundo. Haveria que mudar.

Picture taken on June 26, 1963 shows then US President John F Kennedy (L) giving a speech at the Schoeneberg city hall in Berlin, where he said his famous German sentence "Ich bin ein Berliner" (I am a Berliner) to underline the support of the United States for West Germany and his empathy for people living in the divided city of Berlin. B/W ONLY AFP PHOTO / GERMANY OUT (Photo by DPA / DPA / AFP)

Era um acérrimo defensor dos direitos humanos e contra a discriminação racial. Qual a relação dos Estados Unidos com Portugal, sobretudo por causa de África?

No domínio interno era preciso acabar com segregacionismo religioso - de que ele próprio, como católico, era vítima - e racial, fonte de cada vez mais frequentes sobressaltos na ordem pública. No domínio externo era urgente encontrar sucedâneo para o conceito de retaliação massiva, em que assentava a estratégia de defesa americana, e substituí-lo por uma moralidade de cooperação efetiva e aberta com o então chamado Terceiro Mundo, que permitisse recuperar o comando da maioria na Assembleia Geral das Nações Unidas. Kennedy, ambicioso, tinha por si alguns trunfos: inteligente, culto e viajado, era filho de um dos homens mais ricos da América, com ligações no submundo, tinha por mulher a deslumbrante Jacqueline (née Bouvier), tinha ao seu serviço excelentes escritores de discursos e trazia no corpo marcas da guerra no Pacífico. Isso permitiu-lhe ir às universidades buscar gente de alto nível intelectual e elaborar um plano que ficaria conhecido como "Nova Fronteira". JFK fez dos Direitos Humanos uma - talvez a principal - das suas bandeiras de combate e ao longo do seu mandato presidencial ele e o irmão conseguiram abrir caminho e fortalecer um movimento anti-racista americano que se tornou irreversível. À luz de tais considerandos, a questão do Ultramar português passou a ser vista de outra forma: se continuava a não pesar na geopolítica, passou a pesar e muito na moralidade do novo posicionamento americano no mundo. Necessário seria fazer aceitar tanto o nacionalismo como o neutralismo dos povos do Terceiro Mundo. O Império de um aliado dos EUA na NATO estava forçosamente condenado.

"JFK entende o significado de coragem, mas não tem independência suficiente para a exercer", disse a mulher de Roosevelt

Qual o papel e posicionamento de Franco Nogueira, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, nesta matéria?

Franco Nogueira e John F. Kennedy não nasceram para se entender, mas acabaram por fazê-lo. O primeiro era autêntico. Na adversidade, deu sempre a cara. O segundo era o produto de uma imagem cuidadosamente cultivada. Quando o vento lhe era desfavorável, omitia-se. Isto foi assinalado por madame Roosevelt - viúva do presidente Franklin D. Roosevelt - num comentário que ficaria famoso, a propósito da atitude assumida por Kennedy, já senador, perante o então altamente temido senador McCarthy: "JFK entende o significado de coragem, mas não tem independência suficiente para a exercer", disse ela. Pior ainda do que não ter independência para o fazer, foi ter pensado, ao entrar na Casa Branca, que a tinha, do que resultaram dois trágicos desastres com pequena diferença de tempo entre eles: o ataque terrorista de Holden Roberto no Norte de Angola, em março de 1961, e o desembarque de cubanos anti-Fidel, na Baía dos Porcos, e em abril seguinte. No segundo, coube a Fidel Castro mostrar-lhe os limites do seu adquirido poder e, no primeiro, foi Franco Nogueira que, manobrando habilmente a questão da renovação da autorização de uso da Base nos Açores, indispôs o Pentágono contra a Casa Branca, e o presidente viu-se obrigado a suspender o apoio à UPA [Frente Nacional de Libertação de Angola]. Mas que Kennedy entendia o que era a coragem, reflete-se na forma altamente lisonjeira como recebeu Franco Nogueira e o distinguiu numa receção na Casa Branca aos políticos da NATO, em maio de 1963. Não só o acolheu na Sala Oval em exclusivo, como o fez entrar ao seu lado na sala onde estavam reunidos os restantes ministros dos Estados-membros da NATO convidados para o banquete comemorativo do 14.º aniversário da aliança. O secretário- geral da NATO, Paul-Henry Spaak, ficou altamente perturbado com o significado deste gesto.