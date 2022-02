O levantamento encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) ao escritório MDA sobre as eleições presidenciais do Brasil, marcadas para outubro próximo, coincide com todas as sondagens publicadas nos últimos meses, que atribuem, em média, a Lula da Silva o apoio de mais de 40% do eleitorado e colocam Bolsonaro com menos de 30%.

“Os resultados mostram que, em relação às eleições deste ano, Lula da Silva e Jair Bolsonaro são os dois principais nomes à Presidência da República, com grande margem sobre os demais possíveis candidatos”, destacou-se na sondagem.

No entanto, o mesmo levantamento destacou uma leve melhoria na atuação do atual Presidente, cuja intenção de voto cresceu de 25,6% em dezembro passado para 28% neste momento.

A sondagem do MDA mostrou em terceiro e quarto lugar na preferência dos brasileiros o ex-governador Ciro Gomes (6,7%) e o ex-juiz Sergio Moro (6,4%), seguidos por cinco possíveis candidatos que não ultrapassem 2% das intenções de voto.

Segundo o MDA, no caso de uma segunda volta, Lula da Silva venceria qualquer um dos outros candidatos e, se disputasse com Bolsonaro, venceria com 53,2% contra 35,3% dos votos que o atual Presidente obteria.

A sondagem analisou os níveis de rejeição dos dois principais candidatos. No caso de Bolsonaro, pelo menos 55,4% disseram que não votariam nele, enquanto 40,5% dos entrevistados disseram que não votariam no ex-presidente Lula da Silva.

O levantamento também mediu a imagem do Governo Bolsonaro, cuja gestão foi considerada positiva por 25,9% dos entrevistados, regular por 30,4% e má por 42,7%.

Em relação ao desempenho pessoal do Presidente brasileiro, 33,9% dos entrevistados declararam aprovar, contra 61,4% que declaram desaprovar. Já 4,7% afirmaram não saber ou não responderam.

Segundo o MDA, a sondagem tem uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais, um nível de confiança de 95,6% e foi realizada presencialmente entre os dias 16 e 19 de fevereiro, período em que foram entrevistados 2.002 eleitores de todas as regiões do país.