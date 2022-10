Mal soube que tinha vencido as eleições do Brasil, o candidato Lula da Silva colocou um post nas redes sociais com a inscrição: "Viva a democracia, viva o Brasil."

No entanto, o que saltou mais à vista neste post não foi a frase que o vencedor das eleições usou para celebrar a conquista, mas o facto de ter escolhido uma foto, para ilustrar, da sua mão com apenas...quatro dedos.

Muitos, então, começaram a questionar-se se realmente Lula da Silva tinha apenas quatro dedos na sua mão esquerda. E a resposta foi dada pelo novo presidente brasileiro há já alguns anos.

Lula da Silva, de facto, perdeu o mindinho da mão esquerda quando trabalhava como torneiro mecânico, aos 19 anos. Foi o próprio que contou a história, salientando que acabou por perder o dedo numa prensa, que estaria avariada. Lula colocou a mão para tentar fazê-la funcionar e a máquina acabou por fazer um movimento de pressão, que lhe esmagou o dedo.