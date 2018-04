O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil vota hoje um recurso apresentado pela defesa do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impedir que este seja preso até ser julgado em todas as instâncias da Justiça brasileira.

Onze juízes são chamados a votar, sendo que o sentido de voto da maioria já era conhecido. Excepção feita a Rosa Weber, cujo voto contra, agora proferido, deixa Lula mais perto de vir a cumprir a pena. Com esta decisão, Weber pode ter determinado o resultado deste julgamento, sendo que estão ainda por votar seis magistrados.

A votação começou em Brasília às 14:00 (18:00 em Lisboa).

Neste momento a balança é de 5 para 3, com Lula em desvantagem. Além de Weber, contra o recurso votaram também os juízes Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. A favor do recurso votaram Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

Gilmar Mendes propôs uma solução intermédia: que a pena seja executada apenas depois da terceira instância (Superior Tribunal de Justiça, STJ), o que permitiria a Lula permanecer livre por vários meses, até que aquele tribunal emita a sua sentença. Todavia, perante o voto de Rosa Weber, agora conhecido, este cenário parece improvável. Após o voto da magistrada, a sessão seguiu para intervalo.

Também Dias Toffoli concede parcialmente o 'habeas corpus' pedido pela defesa do ex-presidente. O magistrado pede que Lula da Silva não seja preso até que os recursos no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) sejam esgotados.

No início da respetiva argumentação para o voto a favor, Ricardo Lewandowski diz que esta quarta-feira "é um dia paradigmático para a história dessa Suprema Corte [Supremo Tribunal]. E a avaliação desse dia deixarei para os especialistas, para os historiadores. Mas é o dia que essa Suprema Corte colocou o sagrado direito da liberdade em um patamar inferior ao direito de propriedade".

Segundo a imprensa brasileira, os juízes Luiz Fux e Cármen Lúcia também deverão votar contra o recurso. Já Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Ceso de Mello deverão votar a favor do recurso. Contas feitas, tudo indica que o resultado final será de 6 votos contra e 5 a favor. Perde Lula.

O recurso do ex-presidente diz respeito a um processo da operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção no país, em que o ex-chefe de Estado foi considerado culpado duas vezes (em primeira e segunda instâncias) de receber um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de prestar favores em contratos desta empresa com a petrolífera Petrobras. Lula da Silva foi condenado a doze anos e um mês de prisão.

Este julgamento tem lugar a seis meses das eleições presidenciais de outubro, nas quais Lula aparece como favorito, segundo as sondagens. As regras eleitorais brasileiras proíbem que um condenado em segunda instância concorra a um cargo eletivo. O ex-presidente já anunciou tentará reverter esta barreira legal, mas para o fazer precisa de permanecer em liberdade. Este capítulo será resolvido entre julho e agosto, durante a janela oficial para o registo de candidaturas.

Entre os juízes, as interrupções e interferências foram constantes desde o início deste julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

O STF, em Brasília, trabalha isolado do público. A polícia montou um cordão de segurança para separar os manifestantes pró e contra Lula ao longo da Esplanada dos Ministérios, que desemboca na praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula acompanha julgamento no seu sindicato

Numa inusitada mensagem publicada no Twitter, o comandante do Exército, o general Eduardo Villas Boas, assegurou esta terça-feira, 3 de abril, que "o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia".Villas Boas recebeu o apoio entusiasmado do deputado de extrema direita Jair Bolsonaro, segundo colocado nas sondagens, com metade das intenções de voto de Lula nas presidenciais de outubro.A polarização no Brasil abriu caminho para a violência no fim de março, quando a caravana de Lula da Silva pelo sul do país foi alvo de tiros no Paraná.

O ex-presidente Lula da Silva está a acompanhar a sessão no STF na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, ABC paulista, onde iniciou a sua ascensão, que o levou do sindicalismo à Presidência da República.

Lula está acompanhado por vários dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT), entre elas a ex-presidente Dilma Rousseff, deposta em 2016 pelo Congresso, acusada de manipulação das contas públicas.

Lula da Silva, o presidente mais popular da história recente do Brasil (2003-2010), diz-se inocente neste processo e nos outros seis que enfrenta por crimes como tráfico de influência e obstrução da Justiça, e atribui os mesmos a uma conspiração para evitar que volte ao poder.