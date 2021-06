No total, a carga tem 3.300 kg e na cápsula Dragon, cabe tudo: de limões e abacates a pasta dos dentes para experiências e painéis solares. De acordo com o The Guardian, a missão de abastecimento com destino à Estação Espacial Internacional vai levar vários produtos aos sete astronautas no local e deverá chegar no próximo sábado.

Ao nível da alimentação, vão chegar ao Espaço limões frescos, cebolas, abacates e tomates-cereja. Por outro lado, há também material para inovação na Estação: três conjuntos de painéis solares de alta tecnologia foram concebidos para reforçar a rede eléctrica envelhecida da estação espacial, pelo que os astronautas irão ajudar a instalar os painéis no final deste mês de junho.

A carga inclui também amostras de saliva e bactérias orais de pacientes dentários, que vão tratadas com pasta de dentes e elixir — uma experiência destinada a manter os dentes e gengivas dos astronautas saudáveis no espaço, já que "não há garantias de que os métodos da Terra funcionem em gravidade zero", disse o investigador Jeffrey Ebersole numa declaração.

Ao laboratório da ISS chegam também 20.000 tardígrados, animais microscópicos mais conhecidos como ursos d'água que vão ajudar a perceber efeitos da estadia no Espaço no corpo humano, e 128 lulas (Sepiolida) para investigar a relação entre as bactérias benéficas e os seus hospedeiros animais, bem como plantas de pimenta chilena e sementes de algodão.

Até agora, esta é a 22.ª missão de fornecimento da SpaceX para a NASA. A agência espacial recorre a empresas privadas para transportar carga e astronautas após a reforma de naves há uma década.

A SpaceX também viu recentemente o seu primeiro lançamento e aterragem bem sucedida do seu foguetão Starship, que espera utilizar para viajar até à Lua e eventualmente enviar pessoas para Marte. Este feito seguiu-se a uma série de voos de teste que terminaram em explosões.