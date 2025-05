Numa eleição que parecia ser certa, Friedrich Merz não conseguiu maioria entre os partidos, no que está a ser visto como um revés inesperado para a coligação de centro com os sociais-democratas do SPD.

O líder obteve 310 votos a favor em votação secreta, seis a menos que a maioria necessária de 316. O parlamento alemão, o Bundestag, tem 630 membros no total.

A coligação formada pela CDU, CSU e SPD tem um total de 328 parlamentares.

Os partidos vão agora reagrupar para discutir os próximos passos.