A iluminação de Natal na cidade do Porto está com atrasos devido a incumprimento da empresa responsável pelo serviço este ano. As luzes de Natal tinham data de inauguração para esta noite. A Câmara do Porto refere, em comunicado, que a árvore de Natal e a iluminação da Avenida dos Aliados estarão prontas a tempo.

Miguel Nogueira/CM Porto